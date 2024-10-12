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Игрок «СКА-Хабаровск» Мартинес: о «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке»

Игрок «СКА-Хабаровск» Мартинес: о «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке»
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес рассказал, что «Зенит» является наиболее популярным российским клубом в Испании.

«Думаю, что сейчас больше популярен «Зенит». О «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке». Доминирование «Зенита»? Сильно не следил, сложно что-то сказать. Но я знаю, что «Зенит» — сильная российская команда. Я играл против них в юношеской Лиге чемпионов в 2013 году. И о том, что они становились шесть лет подряд чемпионами, особо не знал», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».

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