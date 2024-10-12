33-летний экс-защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип объявил о завершении карьеры

33-летний бывший центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о завершении им профессиональной карьеры. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

«Все в «Ливерпуле» желают Жоэлю и его семье всего наилучшего в будущем», — написано в заявлении на официальном сайте мерсисайдцев.

Минувшим летом у камерунского футболиста закончился контракт с английским клубом. С того момента Матип находился без команды.

Защитник перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» летом 2016 года. За этот период он принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. До этого Матип выступал в составе «Шальке», за который он провёл 258 встреч во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 14 ассистов.

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