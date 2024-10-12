Глава Ла Лиги — о пиратстве трансляций матчей: Ferrari тоже стоят дорого, но их не крадут

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о проблеме распространённого пиратства трансляций матчей, проводящихся в Испании.

«Ferrari тоже стоят дорого, но я не вижу, чтобы их крали. Дороговизна никогда не может быть оправданием воровства. Тем более что это [стоимость трансляций] не так дорого, как говорят.

Цена упала бы, если бы пираты действовали на законных основаниях. Нельзя снижать её, не понимая, сколько людей заплатят. У нас есть исследования из всех стран. В Мексике пиратством больше всего занимается та часть населения, которая относится к высшему классу», — приводит слова Тебаса Marca.

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