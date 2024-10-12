Сенников: РПЛ стала послабее, видна разница в классе между командами

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением об уровне команд в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас чемпионат стал послабее, чем в прошлом году. Есть шесть команд, плюс «Ростов» и «Рубин», а остальные восемь очень сильно уступают. В прошлом сезоне такого не было. «Балтика» и «Сочи» по игре не уступали. Сейчас разница в классе видна. Первая шестёрка заведомо сильнее остальных.

Сейчас очень хороший шанс у «Локомотива» и «Краснодара» побороться за чемпионство. Потому что конкуренты не очень сильные. ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» рядом, но у них ещё идут какие-то перестроения в клубах и игра не всегда стабильная», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).