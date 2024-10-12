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Деметрадзе: игроки Грузии почувствовали вкус Евро и хотят попасть на чемпионат мира

Деметрадзе: игроки Грузии почувствовали вкус Евро и хотят попасть на чемпионат мира
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Бывший нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги наций, в котором грузинская национальная команда проиграла Украине со счётом 0:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Мудрик – 35'    

«У сборной Грузии были моменты в матче с Украиной, но игра была равной. Для Грузии закончилась победная серия, произошёл первый проигрыш за долгое время. Далее играем с Албанией, которую должны обыгрывать и выходить на первое место.

За последнее десятилетие это самая сильная сборная Грузии. Команда вышла на чемпионат Европы, где показала хороший результат. Уже прошедший крупный турнир повлиял на форму сборной Грузии в дальнейшем. Футболисты почувствовали вкус Евро и хотят попасть на чемпионат мира, но это будет очень трудно. Думаю, мы достигнем поставленной цели», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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