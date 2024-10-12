Коул Палмер сделал выбор между Месси и Роналду

22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, кого он считает более совершенным футболистом: нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси или форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я хотел быть как Лионель Месси, когда был ребёнком, поэтому, выбирая между Роналду и Месси, выберу последнего», — приводит слова Палмера Goal.

В нынешнем сезоне Палмер сыграл девять матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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