Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коул Палмер сделал выбор между Месси и Роналду

Коул Палмер сделал выбор между Месси и Роналду
Комментарии

22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, кого он считает более совершенным футболистом: нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси или форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я хотел быть как Лионель Месси, когда был ребёнком, поэтому, выбирая между Роналду и Месси, выберу последнего», — приводит слова Палмера Goal.

В нынешнем сезоне Палмер сыграл девять матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Палмер признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября

Сын Суареса не поздоровался с Месси:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android