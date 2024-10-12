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«Черноморец» разгромил «Уфу» и вышел на второе место в таблице Первой лиги

«Черноморец» разгромил «Уфу» и вышел на второе место в таблице Первой лиги
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Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 3
Черноморец
Новороссийск
0:1 Акбашев – 23'     0:2 Гурченко – 42'     0:3 Акбашев – 70'    
Удаления: Адаев – 26' / нет

Первый гол в матче был забит на 23-й минуте. Отличился полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев. На 42-й минуте защитник Даниил Гурченко удвоил преимущество своей команды. Третий мяч футболисты гостей забили на 70-й минуте. Дубль оформил Акбашев. Отметим, что с 26-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве после удаления нападающего Владислава Адаева.

После этой победы в активе «Черноморца» стало 23 очка. Команда поднялась на второе место в таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками идёт на 17-й строчке.

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