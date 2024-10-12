«Черноморец» разгромил «Уфу» и вышел на второе место в таблице Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 3
Черноморец
Новороссийск
0:1 Акбашев – 23' 0:2 Гурченко – 42' 0:3 Акбашев – 70'
Удаления: Адаев – 26' / нет
Первый гол в матче был забит на 23-й минуте. Отличился полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев. На 42-й минуте защитник Даниил Гурченко удвоил преимущество своей команды. Третий мяч футболисты гостей забили на 70-й минуте. Дубль оформил Акбашев. Отметим, что с 26-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве после удаления нападающего Владислава Адаева.
После этой победы в активе «Черноморца» стало 23 очка. Команда поднялась на второе место в таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками идёт на 17-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2024
-
14:12
-
14:04
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:52
-
13:45
-
13:42
-
13:39
-
13:21
-
13:20
-
13:15
-
13:12
-
13:09
-
13:03
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:37
-
12:30
-
12:27
-
12:16
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
12:03
-
11:55
-
11:51
-
11:41
-
11:35
-
11:29
-
11:28
-
11:20
-
11:17
-
11:13