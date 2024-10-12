Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы
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Крайний нападающий сборной Англии и «Арсенала» Букайо Сака покинул расположение «трёх львов» и вернулся в лондонский клуб с целью прохождения дальнейшего медицинского обследования в связи с травмой, полученной им в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с Грецией (1:2). Об этом информирует официальный аккаунт сборной Англии в соцсети Х (ранее Twitter).
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Греция
0:1 Павлидис – 49' 1:1 Беллингем – 87' 1:2 Павлидис – 90+4'
Ранее в СМИ появлялись сведения, что у футболиста было выявлено повреждение подколенного сухожилия.
Напомним, Сака был заменён на 52-й минуте матча с Грецией из-за повреждения. 19 октября «Арсенал» в игре английской Премьер-лиги встретится с «Борнмутом».
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