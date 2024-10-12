Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Крайний нападающий сборной Англии и «Арсенала» Букайо Сака покинул расположение «трёх львов» и вернулся в лондонский клуб с целью прохождения дальнейшего медицинского обследования в связи с травмой, полученной им в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с Грецией (1:2). Об этом информирует официальный аккаунт сборной Англии в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялись сведения, что у футболиста было выявлено повреждение подколенного сухожилия.

Напомним, Сака был заменён на 52-й минуте матча с Грецией из-за повреждения. 19 октября «Арсенал» в игре английской Премьер-лиги встретится с «Борнмутом».

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