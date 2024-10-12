Вячеслав Колосков: таких, как Никита Симонян, нет не только в футболе, но и в мире

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об известном футболисте Никите Симоняне. Сегодня экс-игроку исполнилось 98 лет.

«Я как раз сейчас еду на день рождения к Никите Палычу. Там всё ему скажу. Про него писано-переписано: книг много, статей, фильмы. А я с ним работал с 1979 года, уже 45 лет. Я был в управлении футбола, Никита Палыч — главным тренером сборной Советского Союза. На короткий период мы расставались, когда он уходил в «Спартак» и «Арарат». Но связь не теряли. А с 1992 года мы вообще плотно работали, наши кабинеты всегда были рядом. У меня был первым вице-президентом и до сих пор им является. При мне, Мутко, Толстых — при всех.

Симонян не только легенда, но и уникальный человек. В мире таких нет, чтобы в одном лице выдающийся спортсмен, выдающийся тренер и выдающийся функционер. Не только в футболе, но и ни в одном виде спорта таких нет. Лучший бомбардир — 35 голов. Сейчас забили 17 и радуются: «Бомбардир!» А он и 35 в чемпионате забивал. Биографию Никиты Палыча и так все прекрасно знают, не хочу её пересказывать. А он до сих пор каждый день на работе. Первый вице-президент, возглавляет «Кожаный мяч», техком РФС.

На здоровье пока, тьфу-тьфу-тьфу, не жалуется. Пожелание одно — ещё надолго сохранять такую высокую работоспособность. Сколько Господь отведёт пожить такой жизнью», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.