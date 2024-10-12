Брата Сон Хын Мина оштрафовали за физическое насилие над ребёнком — Yonhap

Областной суд южнокорейского Чхунчхона назначил денежный штраф для отца и брата крайнего нападающего «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина по обвинению в физическом насилии над детьми. Об этом сообщает Yonhap.

Сон Ун Чжун, являющийся отцом вингера «шпор», управляет детской футбольной академией. Брат известного футболиста Сон Хын Юн работает тренером в этой академии.

По информации источника, родители одного из обучающихся пожаловались на то, что их сын получил травмы бедра после того, как брат Сона нанёс ему удары угловым флажком во время тренировочного процесса.

Также родители учеников сообщали, что отец нападающего «Тоттенхэма» оскорблял их детей. В свою очередь, Сон Ун Чжун настаивает, что многие обвинения, выдвинутые против него, не соответствуют действительности.

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