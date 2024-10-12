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Экс-тренер вратарей «Спартака»: Максименко созрел для Европы, он усвоил свои ошибки

Экс-тренер вратарей «Спартака»: Максименко созрел для Европы, он усвоил свои ошибки
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Валерий Клеймёнов поделился мыслями о голкипере красно-белых Александре Максименко.

«Наверное, Максименко созрел для Европы, на данный момент он основной вратарь «Спартака». Знаю Сашу давно, он начинал, когда я ещё работал в «Спартаке», он тогда такой пухленький был. Такой и остался, но по работоспособности вопросов никогда не возникало. Он довольно порядочный парень, по работе никогда проблем не было. А вратари достигают своих целей только за счёт работы. Даже если бы Акинфеев не работал, каким талантом бы ни был, такого Игоря мы не знали бы. Я так понял, Саша с тренером вратарей разбирали те ошибки, которые он совершал раньше, он всё это усвоил», — сказал Клеймёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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