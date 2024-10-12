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Игорь Дивеев: я готов сыграть против любой команды

Игорь Дивеев: я готов сыграть против любой команды
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Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о возможном матче с национальной командой Сирии.

«Готов ли сыграть с Сирией в ноябре? Я пока не знаю, кто точно будет нашим соперником. Слышал что-то про Сирию, как и вы, но мы ждём точную, официальную информацию, ждём ноябрьские сборы. Я готов сыграть за сборную против любой команды», — приводит слова футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, сбор национальной команды России продлился с 7 по 10 октября. В октябре сборная не провела ни одной товарищеской встречи. С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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