Игорь Дивеев прокомментировал отсутствие товарищеских матчей сборной России

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался об отменённых товарищеских матчах национальной команды.

«Конечно, расстроило, что товарищеский матч с Пакистаном или другим соперником не состоялся. Мы все хотим поиграть, болельщики тоже ждут игр национальной сборной, думаю. Поэтому небольшое разочарование есть, конечно», — приводит заявление футболиста «РБ Спорт».

Напомним, сбор национальной команды России стартовал 7 октября на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Позднее стало известно, что российская сборная не проведёт ни одного товарищеского матча.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.