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Деметрадзе: в этом сезоне РПЛ всё равно победит «Зенит»

Деметрадзе: в этом сезоне РПЛ всё равно победит «Зенит»
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Бывший нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал, кого видит победителем Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что в этом сезоне РПЛ всё равно победит «Зенит». По уровню и классу футболистов их команда повыше. Наверное, только «Краснодар» постарается навязать борьбу «Зениту». «Локомотиву» будет очень тяжело играть вдлинную», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас на вершине турнирной таблицы находятся «Краснодар» и «Локомотив». Оба клуба набрали по 27 очков. На третьем месте расположился петербургский «Зенит» с 26 очками, на четвёртом месте идет ЦСКА с 20 очками.

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