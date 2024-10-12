«Бавария» не интересуется Алисоном, приоритет клуба — продлить контракт с Нойером — Sky

«Бавария» не проявляет интерес к вратарю «Ливерпуля» Алисону Бекеру, о чём ранее появлялась информация в СМИ, предпочитая вариант с продлением контракта 38-летнего Мануэля Нойера. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно данным источника, мюнхенский клуб хочет пролонгировать трудовое соглашение с Нойером до 2026 года. В «Баварии» ожидают, что преемником 38-летнего вратаря станет запасной голкипер команды Александр Нюбель.

Действующий контракт Нойера с немецким грандом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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