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Омородион: я провёл много ночей в слезах, играя за «Атлетико»

Омородион: я провёл много ночей в слезах, играя за «Атлетико»
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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Самуэль Омородион, ныне выступающий за «Порту», рассказал об эмоциях, которые он испытывал, выступая в составе «матрасников».

«Находясь в «Атлетико», я провёл много ночей в слезах. Моя семья также испытывала трудности. Я тренировался отдельно и даже не чувствовал себя игроком команды. Это было тяжело. Никто не разговаривал со мной, и я ни с кем не общался. Я уже знал позицию клуба [на свой счёт]», — приводит слова Омородиона Marca.

20-летний футболист перешёл в «Порту» из мадридского клуба минувшим летом. Омородион являлся футболистом «Атлетико» с января 2023 года.

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