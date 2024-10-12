Воспитанник «Атлетико» Мартинес: в России все играют вертикально, меньше организации игры

Испанский полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес поделился мыслями о том, как играют российские команды.

«Проведя только один матч, я понял, что в России все играют как-то вертикально, меньше организации игры, может. В Испании команды стараются играть разнообразно, тактически ищут новые подходы к воротам. В России же больше стараются играть прямолинейно», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».