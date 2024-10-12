Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: если Батраков перейдёт в «Зенит», то станет тенью Клаудиньо и Вендела

Сенников: если Батраков перейдёт в «Зенит», то станет тенью Клаудиньо и Вендела
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников ответил на вопрос, стоит ли полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову переходить в «Зенит».

«Пока рано. Сейчас он звезда в «Локомотиве». Для развития ему ещё нужно поиграть в стане железнодорожников. Его полюбили болельщики. Если перейдёт в «Зенит» — станет тенью Клаудиньо и Вендела. Зачем? Я бы этого не хотел. Сейчас от «Локомотива» болельщики ждут яркой, красивой игры. Да, команда много пропускает, но и забивает немало. И это благодаря таким ребятам, как Батраков, Пиняев», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Батраков провёл 11 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей и оформил шесть голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Дмитрий Сенников поделился мыслями о составе «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android