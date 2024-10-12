Сенников: если Батраков перейдёт в «Зенит», то станет тенью Клаудиньо и Вендела

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников ответил на вопрос, стоит ли полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову переходить в «Зенит».

«Пока рано. Сейчас он звезда в «Локомотиве». Для развития ему ещё нужно поиграть в стане железнодорожников. Его полюбили болельщики. Если перейдёт в «Зенит» — станет тенью Клаудиньо и Вендела. Зачем? Я бы этого не хотел. Сейчас от «Локомотива» болельщики ждут яркой, красивой игры. Да, команда много пропускает, но и забивает немало. И это благодаря таким ребятам, как Батраков, Пиняев», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Батраков провёл 11 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей и оформил шесть голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.