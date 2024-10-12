Капелло — Мбаппе: в «Реале» даже самая большая звезда должна работать как все остальные

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло обратился к нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе.

«Когда большая звезда переходит в мадридский «Реал», она должна понимать, что ей придётся работать так же, как и любому другому игроку. В «Реале» не одна звезда, их много», — приводит слова Капелло Football Espana.

Мбаппе присоединился к «сливочным» минувшим летом. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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