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Гришин: непонятно, зачем сейчас существует сборная России, — пустая трата времени

Гришин: непонятно, зачем сейчас существует сборная России, — пустая трата времени
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о сборной России в условиях отстранения от международных соревнований.

«Я слышу высказывания, что сборная России должна существовать. Но для меня непонятно, зачем сейчас она существует. В таком виде она не нужна, это пустая трата времени. Лучше, как в октябре, распустить игроков в команды, чтобы они залечили травмы и набрали форму. Раньше в сборную России попадали лучшие, а сейчас попадают все подряд.

Я не вижу ничего соревновательного в товарищеских матчах сборной России. Как можно играть со сборными Сирии и Брунея? Я понимаю, что это сборные и к ним должно быть какое-то уважение. Но ещё в СССР мы играли со сборными ФРГ, Испании и Франции. А сейчас мы даже не знали, что существуют такие сборные, как Мальты, Сирии и Ливии», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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