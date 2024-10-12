«Реал» рассматривает защитника «Ювентуса» в качестве замены Карвахалю — Tuttosport

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 24-летнему крайнему защитнику «Ювентуса» Андреа Камбьязо, в котором «сливочные» видят замену для 32-летнего правого защитника Даниэля Карвахаля, получившего тяжёлую травму, в связи с чем он пропустит остаток сезона. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Королевский клуб» начал наблюдать за итальянским футболистом ещё до того, как Карвахаль получил травму.

В нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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