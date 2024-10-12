«Многих тошнило после его нагрузок». Игрок «СКА-Хабаровск» — о работе с Диего Симеоне

Испанский полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес рассказал о совместной работе с Диего Симеоне в мадридском «Атлетико».

«Я провёл всего лишь одну предсезонную подготовку с основным составом «Атлетико» и могу сказать, что это была лучшая предсезонка в моей жизни. Я такого больше нигде не видел. Симеоне — очень требовательный тренер, он заставляет каждого футболиста выкладываться на все 100%. Бывало даже такое, что многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме.

Симеоне хорошо понимает игроков. Он умеет правильно подобрать слова для каждого. Он способен буквально залезть к тебе в душу. У Диего нет никаких компромиссов. У него нет авторитетов», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».