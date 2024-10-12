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Болельщики сборной Чехии устроили провокацию на матче с Албанией в рамках Лиги наций

Болельщики сборной Чехии устроили провокацию на матче с Албанией в рамках Лиги наций
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Болельщики сборной Чехии чуть не сорвали матч с национальной командой Албании. Встреча проходила в рамках 3-го тура Лиги В Лиги наций УЕФА.

ЧЕ-2024 — квалификация . Группа E. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Албания
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Асани – 9'     2:0 Сефери – 51'     3:0 Сефери – 73'    
Удаления: нет / Хитил – 40'

Фанаты вывесили на трибуны перевёрнутые флаги Албании и карту Сербии с Косово в составе. Албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку обращал внимание рефери на инцидент во время первого тайма, однако игру не остановили.

Во время перерыва баннеры убрали. Позднее между фанатами произошла потасовка, которую удалось вовремя остановить.

Напомним, ранее Чехия проиграла Грузии (1:4) и победила Украину (3:2). Албанцы победили украинцев (2:1) и уступили грузинам (0:1). В следующий раз сборные в Лиге наций встретятся 16 ноября.

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