Бышовец: Симоняна можно назвать патриархом, он много сделал для футбола и «Спартака»

Бывший футболист сборной СССР Анатолий Бышовец высказался об известном футболисте Никите Симоняне. Сегодня экс-игроку исполнилось 98 лет.

«Впервые я увидел Никиту Павловича Симоняна и «Спартак» в 1958 году, когда был юношей из «Динамо» Киев. Спартаковцы проводили тренировку, где вызывал интерес Сальников, который жонглировал с мячом. Было такое впечатление, что я находился в цирке. Никита Павлович удивил точными ударами. Это сделало его одним из лучших бомбардиров. А также он органически влиял на качество футбола команды.

Когда я был главным тренером сборной, мы 18 часов добирались до Бразилии. Многие игроки засыпали на ходу на футбольном поле, а также некоторые не могли надеть бутсы, потому что очень сильно опухли ноги. Мы как-то шли по пляжу Бразилии, где в футбол играли любители. Они нам предложили сыграть. Никита Павлович был в таком возрасте, что было трудно представить, как он выглядел на фоне любителей. Но Симонян обладал нужным характером, ведь я ему предложил отдохнуть, а он отказался и продолжал играть.

В 1969 году киевское «Динамо» в течение трёх лет не проигрывало и был матч за чемпионство. Перед игрой Никита Павлович сказал футболистам: «Ребята, я хочу вас поздравить. Сезон удачный, и вы уже достигли серебра». Таким образом он успокоил игроков. Это был главный фактор, который снял нагрузку с футболистов, и мы победили.

Симонян выделялся среди тренеров как человек, который хорошо знает историю. Когда я сдавал на лицензирование, то единственный человек, который понимал, о чём я говорил, был Симонян. Я говорил, что теория тотального футбола была заложена ещё в книге Бориса Аркадьева. Он вслух сказал: «Это правда». У Никиты Павловича был достаточный запас знаний об истории и переходе от 1956 года до тотального футбола.

Я думаю, что Никиту Павловича можно назвать патриархом. Он многое сделал для «Спартака» и советского футбола. В качестве вице-президента Симонян совершил большой вклад в наш футбол и его развитие. Если у нас были какие-то противоречия, то они носили профессиональный характер. Когда мы встречались семьями, у нас сложились очень хорошие и добрые отношения. Симонян — человек, который повлиял на все достижения нашего футбола», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.