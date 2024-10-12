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Блогер Михаил Литвин устроил драку с фанатом «СКА-Ростов», возглавляемого Бастой

Блогер Михаил Литвин устроил драку с фанатом «СКА-Ростов», возглавляемого Бастой
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Известный блогер Михаил Литвин, являющийся президентом медийной команды LitEnergy, устроил драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), во время очного матча команд в Кубке лиги.

Фото: Телеграм-канал Крысева

Фото: Телеграм-канал Крысева

Литвин подбежал к трибуне, с которой болельщики «СКА-Ростов» скандировали оскорбления в его адрес, и нанёс удар по лицу одному из фанатов. После чего началась потасовка, в ходе которой к Литвину подбежал Баста, и между президентами команд состоялся следующий диалог:

Литвин. ######### меня называют!
Баста (Василий Вакуленко). А ты слышал, что твои заряжают? Слышал?
Литвин. Вы начали!
Баста (Василий Вакуленко). Мы начинали? Вы начали орать.

Во время этого диалога к Литвину подбежал болельщик, который ударил его по голове. После этого потасовка продолжилась. В конечном итоге, между Бастой и блогером состоялся диалог, в ходе которого ситуация была урегулирована.

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