Албанская федерация футбола сделала заявление после провокации чешских болельщиков

Албанская федерация футбола прокомментировала инцидент с болельщиками Чехии в ходе матча Лиги наций. Она осудила фанатов за их провокацию и заявила, что собирается подать жалобу в УЕФА.

«Албанская федерация футбола решительно осуждает позорные действия, произошедшие во время сегодняшнего матча против Чехии. Расистские выкрики и осквернение албанского флага нетерпимы и недопустимы на футбольном поле. Этот серьёзный поступок представляет собой открытую атаку на ценности футбола и уважение между народами.

Албанская федерация футбола решительно осуждает любые формы расизма и оскорбления национальных символов и направит УЕФА ноту протеста с требованием немедленных дисциплинарных мер. АФЛ немедленно отреагировала на перерыв в первом тайме, попросив организаторов принять немедленные меры против этих действий, чтобы не радикализировать действия с прерыванием игры.

Футбол – это игра, которая объединяет все народы, продвигая равенство и уважение ко всем, независимо от национальности и этнической принадлежности. Албанцы как часть большой футбольной семьи всегда будут защищать эти ценности и не потерпят никаких форм расизма или ненависти, строго наказывая любого, кто пытается осквернить красоту этого вида спорта.

Независимо от сегодняшнего матча, наша сборная всегда проявляла силу и смелость противостоять любым трудностям, поднимаясь именно тогда, когда в этом возникает необходимость. Вместе с болельщиками мы оставим этот матч позади и готовимся поехать в Грузию за положительным результатом», — говорится в официальном заявлении федерации на её сайте.

Напомним, во время матча болельщики Чехии вывесили перевёрнутые флаги Албании. Встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу Чехии.