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Ковтун: Соболев был ведущим игроком «Спартака», теперь черёд Николсона

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал игру нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Один удачный матч — это не показатель. Шамару надо стараться в каждом матче забивать голы. Станкович предоставил Николсону шанс, значит, он должен им воспользоваться.

Шамар сильнее Соболева? Николсон сейчас мотивирован. Соболев приносил много пользы «Спартаку», был ведущим игроком команды. Сейчас черёд Николсона. Шамар правильно открывается на поле, хорошо действует в штрафной площади», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний ямайский нападающий провёл в текущем сезоне шесть матчей в составе «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

После 11 туров «Спартак» находится на шестом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 19 очками в активе.