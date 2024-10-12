Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ковтун: Соболев был ведущим игроком «Спартака», теперь черёд Николсона

Ковтун: Соболев был ведущим игроком «Спартака», теперь черёд Николсона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал игру нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Один удачный матч — это не показатель. Шамару надо стараться в каждом матче забивать голы. Станкович предоставил Николсону шанс, значит, он должен им воспользоваться.

Шамар сильнее Соболева? Николсон сейчас мотивирован. Соболев приносил много пользы «Спартаку», был ведущим игроком команды. Сейчас черёд Николсона. Шамар правильно открывается на поле, хорошо действует в штрафной площади», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний ямайский нападающий провёл в текущем сезоне шесть матчей в составе «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

После 11 туров «Спартак» находится на шестом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 19 очками в активе.

Материалы по теме
Максим Глушенков: не пойду в «Спартак» хоть за 50 миллионов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android