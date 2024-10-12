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Сухая победа «Спартака» в КХЛ, Синнер и Джокович — в финале Шанхая. Главное к вечеру

Событийный день в КХЛ, определились финалисты теннисных турниров в Шанхае и Ухане. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 октября.

Футбол

Антон Миранчук забил дебютный гол в составе «Сьона».

«Факел» уступил белорусскому «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче.

Блогер Михаил Литвин устроил драку с фанатом «СКА-Ростов», возглавляемого Бастой.

Блогер Литвин задержан после нападения на болельщика медиаклуба Басты — источник.

Хоккей

«Трактор» прервал серию победных матчей «Торпедо», обыграв нижегородцев в овертайме.

«Ак Барс» потерпел сухое поражение от «Спартака» в КХЛ.

«Металлург» одержал победу над «Авангардом» с разницей в две заброшенные шайбы.

СКА дома одержал волевую победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ.

Московское «Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым».

Теннис

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Томаша Махача.

Янник Синнер официально гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года.

Арина Соболенко одержала волевую победу над Кори Гауфф и вышла в финал WTA-1000 в Ухане.

Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае.

Чжэн Циньвэнь стала второй финалисткой турнира WTA-1000 в Ухане.

Бокс/ММА

Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Бетербиева и Бивола.

Баскетбол

МБА-МАИ одержала первую победу в сезоне, обыграв «Астану» в матче Единой лиги.

«Уралмаш» победил «Енисей» с отрывом в 35 очков.

«Локомотив-Кубань» с разницей в 12 очков победил «Самару» в матче Единой лиги.

«УНИКС» разгромно победил «Автодор» в матче Единой лиги.

Волейбол

Дарья Заманская покинула «Динамо-Ак Барс».

Новосибирский «Локомотив» в трёх сетах обыграл «Факел Ямал» в 7-м туре Суперлиги.

Фигурное катание

Агата Петрова выиграла первый этап юниорского Гран-при России.

Лев Лазарев выиграл первый этап юниорского Гран-при России, исполнив три четверных прыжка.

Другие

49-летняя гимнастка стала лучшей в опорном прыжке на соревнованиях в Новосибирске.