Сухая победа «Спартака» в КХЛ, Синнер и Джокович — в финале Шанхая. Главное к вечеру

Событийный день в КХЛ, определились финалисты теннисных турниров в Шанхае и Ухане. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 октября.
Футбол
Антон Миранчук забил дебютный гол в составе «Сьона».
«Факел» уступил белорусскому «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче.
Блогер Михаил Литвин устроил драку с фанатом «СКА-Ростов», возглавляемого Бастой.
Блогер Литвин задержан после нападения на болельщика медиаклуба Басты — источник.
Хоккей
«Трактор» прервал серию победных матчей «Торпедо», обыграв нижегородцев в овертайме.
«Ак Барс» потерпел сухое поражение от «Спартака» в КХЛ.
«Металлург» одержал победу над «Авангардом» с разницей в две заброшенные шайбы.
СКА дома одержал волевую победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ.
Московское «Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым».
Теннис
Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Томаша Махача.
Янник Синнер официально гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года.
Арина Соболенко одержала волевую победу над Кори Гауфф и вышла в финал WTA-1000 в Ухане.
Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае.
Чжэн Циньвэнь стала второй финалисткой турнира WTA-1000 в Ухане.
Бокс/ММА
Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Бетербиева и Бивола.
Баскетбол
МБА-МАИ одержала первую победу в сезоне, обыграв «Астану» в матче Единой лиги.
«Уралмаш» победил «Енисей» с отрывом в 35 очков.
«Локомотив-Кубань» с разницей в 12 очков победил «Самару» в матче Единой лиги.
«УНИКС» разгромно победил «Автодор» в матче Единой лиги.
Волейбол
Дарья Заманская покинула «Динамо-Ак Барс».
Новосибирский «Локомотив» в трёх сетах обыграл «Факел Ямал» в 7-м туре Суперлиги.
Фигурное катание
Агата Петрова выиграла первый этап юниорского Гран-при России.
Лев Лазарев выиграл первый этап юниорского Гран-при России, исполнив три четверных прыжка.
Другие
49-летняя гимнастка стала лучшей в опорном прыжке на соревнованиях в Новосибирске.