Блогер Литвин может получить долгосрочную дисквалификацию за драку с фанатом «СКА-Ростов»

Известный блогер Михаил Литвин, являющийся президентом медийной команды LitEnergy, может получить наказание в виде долгосрочной дисквалификации за потасовку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Напомним, во время этой игры Литвин подбежал к трибуне, с которой болельщики «СКА-Ростов» скандировали оскорбления в его адрес, и нанёс удар по лицу одному из фанатов. Затем возникла словесная перепалка между блогером и Бастой, в ходе которого фанат «СКА-Ростов» ударил Литвина по голове.

«То, что я видел, — этого вполне достаточно, чтобы говорить о долгосрочной дисквалификации Литвина. Дисквалификация может быть больше, чем до конца сезона? Конечно. Будем разбираться. Это очевидно — реакция, которая последует, будет максимально справедливая и по делу. Подобное поведение неприемлемо. Думаю, сам Миша это осознаёт», — приводит слова президента Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николая Осипова телеграм-канал Крысева.

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