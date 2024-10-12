Игрок «Локо» Воробьёв — о переезде в Европу: сейчас нужно зарекомендовать себя в России

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о потенциальной возможности перейти в европейский клуб.

«Сейчас нужно зарекомендовать себя в России. Насчёт Европы будем решать совместно с семьёй, скоро у меня родится четвёртый ребёнок. Я единолично не принимаю решения, будем собирать совет и обсуждать предложение, если оно поступит. В первую очередь будем думать, как лучше для семьи. Откажусь ли от предложения, если семье будет некомфортно? Да», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Дмитрий Воробьёв перешёл в «Локомотив» из «Оренбурга» минувшем летом. За это время 26-летний форвард принял участие в 14 матчах железнодорожников во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.