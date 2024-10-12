Николай Наумов: «Зениту» нужен был перерыв на сборные, у команды что-то разладилось

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру «Зенита» в текущем сезоне.

«Краснодар» и «Локомотив» были на подъёме, поэтому пауза на матчи сборных не нужна. А тем командам, которые хотят перезапуститься, что-то обновить и наиграть новую схему, пауза поможет. К примеру, «Пари НН» нужна пауза, ведь у них новый тренер. Как мне кажется, в руководстве ошиблись с Иличем. Для чего нужен иностранец? Ему необходимо больше времени для адаптации.

Наверное, «Зениту» нужен был этот перерыв, потому что у команды что-то разладилось. У футболистов не горят глаза, и они как-то расслабились. Московское «Динамо» попало в какую-то небольшую функциональную яму. Часть игроков были травмированы, это всё заставляет Личку менять тактику, а вариативность у команды небольшая. Поэтому двухнедельный перерыв полезен для «Динамо», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас «Зенит» располагается на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги с 26 очками за 11 туров.