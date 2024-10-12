«Манчестер Сити» подтвердил уход спортивного директора, приведшего в клуб Гвардиолу

«Манчестер Сити» на официальном сайте подтвердил информацию, что спортивный директор клуба Чики Бегиристайн, занимающий эту должность с 2012 года, покинет «горожан» по окончании нынешнего сезона.

Также «Манчестер Сити» официально подтвердил, что после Бегиристайна эту должность займёт Угу Виана, на текущий момент работающий в «Спортинге». Виана начнёт свою полноценную деятельность летом 2025 года.

«Мы с нетерпением ждём возможности воздать должное выдающемуся вкладу Чики в развитие «Манчестер Сити» в конце сезона», — написано в заявлении «горожан».

До работы в стане манкунианцев, с 2003 по 2010 год, Бегиристайн занимал должность спортивного директора в «Барселоне».

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