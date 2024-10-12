Игрок «СКА-Хабаровск» Мартинес: в «Атлетико» застал Гризманна, Диего Косту и Година

Испанский полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес рассказал, с какими футболистами успел поработать в мадридском «Атлетико».

«Список солидный: братья Эрнандесы, Сауль, Яссин Буну, Миранда, Диего Коста, Антуан Гризманн, Диего Годин и Оливер Торрес. Это действительно все топ-игроки», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».