Тони Кроос записался на курсы профессиональных тренеров

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос записался на футбольный курс RFEF УЕФА B. Об этом сообщает издание Relevo.

Как поясняет источник, бывший игрок не уверен, что хочет посвятить себя работе тренера, но решил обучиться на случай, если его осенит вдохновение. Кроос якобы приходит почти каждый день, чтобы посмотреть тренировки.

Курсы проводятся при поддержке «Реала». Кроос должен появиться на нескольких очных занятиях в Вальдебебасе, при этом большая часть занятий проходит онлайн.

Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в 1/4 финала на Евро-2024. В составе мадридского «Реала» Кроос выступал с 2014 по 2024 год. Хавбек шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.