Тренер сборной Марокко рассказал, когда Мазрауи может вернуться на поле

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги ответил, когда защитник национальной команды и клуба «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи сможет начать принимать участие в матчах.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 26-летний футболист имеет жалобы на учащённое сердцебиение, в результате чего ему пришлось пройти через специальную корректирующую процедуру.

«Нуссайр Мазрауи не страдает от опасного заболевания. Он будет с нами на следующем сборе в ноябре», — приводит слова Реграги Daily Mail.

26-летний игрок перешёл в стан «красных дьяволов» минувшим летом из «Баварии». За этот период он сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме Мазрауи потребовалась специальная процедура из-за жалоб на учащённое сердцебиение — ESPN

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: