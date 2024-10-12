Борха Мартинес: хочу поиграть за «СКА-Хабаровск» в РПЛ, у меня есть такие амбиции

Испанский полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес назвал главную цель клуба в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги.

«Основная цель нашего клуба — как можно дальше оторваться от последних мест. Побыв несколько дней в команде, я понял, что мы можем побороться и за что-то большее. Есть потенциал у команды идти гораздо выше по таблице.

Хотел бы со «СКА-Хабаровск» поиграть в РПЛ? Конечно, у меня есть такие амбиции, для этого я здесь. Нам нужно стараться смотреть в направлении РПЛ. Всё возможно», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 16 очков за 13 матчей.

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».