«Арсенал» начал следить за игроком «Спортинга» на фоне слухов об интересе «Реала» к Салиба

«Арсенал» начал проявлять интерес к 20-летнему центральному защитнику «Спортинга» Усману Дьоманде на фоне информации об интересе мадридского «Реала» к центрбеку «канониров» Вильяму Салиба. Об этом сообщает Record.

По информации источника, лондонскому клубу придётся заплатить € 80 млн в случае, если он решит приобрести Дьоманде. Подчёркивается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета предпримет все возможные усилия с целью сохранить Салиба в клубе.

В нынешнем сезоне Дьоманде принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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