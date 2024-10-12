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Александр Пискарёв: Симонян вставлял в задницу игроков спичку, чтобы они лучше играли

Александр Пискарёв: Симонян вставлял в задницу игроков спичку, чтобы они лучше играли
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Бывший футболист Александр Пискарёв высказался об экс-тренере «Спартака» Никите Симоняне.

«Никита Павлович Симонян — отличный человек и тренер. О нём могу сказать только в превосходных тонах и вспомнить только хорошее. С ним было приятно работать. Он, как любой переживающий тренер, вставлял в задницу футболистов спичку, чтобы они лучше играли (смеётся). У нас были нормальные взаимоотношения. Хорошо, что я был в такой команде с таким тренером», — сказал Пискарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня бывший футболист и тренер отмечает свой 98-й день рождения. Он является четырёхкратным чемпионом СССР.

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