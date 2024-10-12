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«Факел» уступил белорусскому «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

«Факел» уступил белорусскому «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались воронежский «Факел» и белорусский «Торпедо-БелАЗ». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

На 11-й минуте «Торпедо-БелАЗ» открыл счёт. На 39-й минуте футболисты «Торпедо-БелАЗ» удвоили преимущество. На 84-й минуте игроки «Торпедо-БелАЗ» забили третий мяч. На 88-й минуте отметился голом футболист «Факела» Кирилл Симонов.

«Факел» после 11 туров чемпионата России по футболу занимает 14-е место, набрав семь очков.

«Торпедо-БелАЗ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Команда набрала 45 очков после 23 матчей.

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