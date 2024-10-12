Глушенков отреагировал на слухи об отказе игроков «Зенита» сидеть с Соболевым в раздевалке

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на слухи о том, что некоторые игроки сине-бело-голубых отказались сидеть рядом с форвардом Александром Соболевым, когда было объявлено о его переходе в петербургский клуб.

— Куча слухов ходит, что в команде все такие: чего, какой Соболев?

— Да не, бред.

— Никто не отказывался с ним сидеть рядом?

— Да это вообще откуда взяли? Это взяли в выходные дни: там кто-то в Турции был, кто-то в Дубай, наверное, улетел отдыхать, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со новым клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7,5 млн.