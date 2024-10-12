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Главный врач «Торпедо» рассказал о восстановлении Даниила Шамкина

Главный врач «Торпедо» рассказал о восстановлении Даниила Шамкина
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Главный врач московского «Торпедо» Кирилл Иванов рассказал о восстановлении нападающего Даниила Шамкина.

«В ближайшей игре не примет участие только Даниил Шамкин. Он продолжает реабилитацию. Много работает с реабилитологом, очень много ходит в зал. В общем, работает, всё в порядке», — сказал Иванов на видео, опубликованном пресс-службой клуба в официальном телеграм-канале.

Напомним, в августе стало известно, что футболист получил разрыв крестообразных связок колена в ходе матча 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком».

Сегодня, 12 октября, «Торпедо» встречается с саратовским «Соколом» в игре 14-го тура Первой лиги. На момент написания новости счёт в матче — 3:0.

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