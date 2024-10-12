Видео: Эндрик не мог оторваться от игры в телефоне, пока раздавал автографы фанатам

Центральный нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик после матча 9-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Чили (2:1) не смог оторваться от мобильной игры Clash Royale, чтобы нормально раздать автографы своим болельщикам. Матч прошёл на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили).

На второй минуте нападающий сборной Чили Эдуардо Варгас открыл счёт в матче. Ответный мяч Бразилии на 45+1-й минуте забил форвард Игор Жезус. На 76-й минуте встречи произошла замена Жезуса на Эндрика. Окончательный результат в игре на 89-й минуте установил Луис Энрике — 2:1.

Эндрик дебютировал за основную команду Бразилии 17 ноября 2023 года в матче со сборной Колумбии (1:2), заменив Рафинью на 82-й минуте.