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Видео: Эндрик не мог оторваться от игры в телефоне, пока раздавал автографы фанатам

Видео: Эндрик не мог оторваться от игры в телефоне, пока раздавал автографы фанатам
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Центральный нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик после матча 9-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Чили (2:1) не смог оторваться от мобильной игры Clash Royale, чтобы нормально раздать автографы своим болельщикам. Матч прошёл на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Чили
Окончен
1 : 2
Бразилия
1:0 Варгас – 2'     1:1 Jesus – 45+1'     1:2 Энрике – 89'    

На второй минуте нападающий сборной Чили Эдуардо Варгас открыл счёт в матче. Ответный мяч Бразилии на 45+1-й минуте забил форвард Игор Жезус. На 76-й минуте встречи произошла замена Жезуса на Эндрика. Окончательный результат в игре на 89-й минуте установил Луис Энрике — 2:1.

Эндрик дебютировал за основную команду Бразилии 17 ноября 2023 года в матче со сборной Колумбии (1:2), заменив Рафинью на 82-й минуте.

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