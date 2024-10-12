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Глушенков рассказал, как игроки «Зенита» приняли экс-форварда «Спартака» Соболева

Глушенков рассказал, как игроки «Зенита» приняли экс-форварда «Спартака» Соболева
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о переходе форварда Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

— Главная претензия — что он был лицом «Спартака», лидером, в драке против «Зенита» участвовал. Вот к вам приходит игрок с таким реноме, вам в коллективе параллельно? Типа пришёл и пришёл — мы тут все на работе.
— Да, пришёл, мы теперь все в одной команде, в одной лодке плывём.

— За одни премиальные работаете.
— Конечно, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со новым клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7,5 млн.

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