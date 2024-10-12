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Агент Вячеслава Караваева рассказал о восстановлении игрока

Агент Вячеслава Караваева рассказал о восстановлении игрока
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Иван Бакулин, являющийся представителем защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, высказался о состоянии здоровья футболиста.

«Ничего серьёзного, Славе нужно было чуть больше времени на восстановление, поэтому несколько дней он работал индивидуально. Своей игрой и стабильностью он постоянно подтверждает, что нужен команде, и готов приносить пользу в каждом матче.

В понедельник Слава начнёт полноценно тренироваться в общей группе и готовиться к матчу с «Акроном», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Караваев в текущем сезоне сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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