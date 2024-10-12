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Урал — Тюмень, результат матча 12 октября 2024, счет 1:0, Первая лига

«Урал» дома обыграл «Тюмень» в матче 14-го тура Первой лиги
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Сегодня, 12 октября, завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Мосин – 30'    

В составе екатеринбургского клуба автором единственного гола стал Егор Мосин. Он отличился на 30-й минуте встречи.

После сегодняшнего матча «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Екатеринбурга набрала 25 очков за 14 матчей. Тюменцы заработали шесть очков и располагаются на последней (18-й) строчке.

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