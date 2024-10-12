«Урал» дома обыграл «Тюмень» в матче 14-го тура Первой лиги

Сегодня, 12 октября, завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

В составе екатеринбургского клуба автором единственного гола стал Егор Мосин. Он отличился на 30-й минуте встречи.

После сегодняшнего матча «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Екатеринбурга набрала 25 очков за 14 матчей. Тюменцы заработали шесть очков и располагаются на последней (18-й) строчке.