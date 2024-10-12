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«Ахмат» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью в контрольном матче

«Ахмат» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и махачкалинский «Динамо». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч завершился со счётом 1:1.

В начале второго тайма отличились футболисты «Ахмата». Затем игроки махачкалинского «Динамо» получили право пробить пенальти, который реализовал полузащитник Залимхан Юсупов.

«Ахмат» после 11 туров чемпионата России по футболу занимает последнее, 16-е место, набрав шесть очков. В свою очередь, махачкалинское «Динамо» идёт 11-м, имея в активе 11 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков после 11 игр.

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