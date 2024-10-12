Губерниев отреагировал на драку блогера Литвина с фанатами клуба Басты

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость, что блогер Михаил Литвин, являющийся президентом медийной команды LitEnergy, устроил драку с фанатами медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), во время очного матча команд в Кубке лиги.

«Я же говорил, что футбольная Медиалига уже давно не про медиа, а теперь ещё и не про футбол», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Литвин подбежал к трибуне, с которой болельщики «СКА-Ростов» скандировали оскорбления в его адрес, и нанёс удар по лицу одному из фанатов. После чего началась потасовка, в ходе которой к Литвину подбежал Баста, и между президентами команд состоялся диалог на повышенных тонах.