«Зенит» — «Войводина»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 12 октября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Войводина» из сербского Нови-Сада. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Горшков, Чистяков, Нино, Мантуан, Барриос, Клаудиньо, Артур, Педро, Ерохин, Соболев.

«Войводина»: Росич, Николич, Бутеан, Црномаркович, Медоевич, Баррос, Петрович, Савичевич, Коканович, Ранджелович, Бамиделе.

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 26 очков. «Войводина» после аналогичного количества игр в сербской Суперлиге занимает восьмое место, заработав 15 очков.