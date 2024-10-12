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«Зенит» — «Войводина»: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Зенит» — «Войводина»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 12 октября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Войводина» из сербского Нови-Сада. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Горшков, Чистяков, Нино, Мантуан, Барриос, Клаудиньо, Артур, Педро, Ерохин, Соболев.

«Войводина»: Росич, Николич, Бутеан, Црномаркович, Медоевич, Баррос, Петрович, Савичевич, Коканович, Ранджелович, Бамиделе.

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 26 очков. «Войводина» после аналогичного количества игр в сербской Суперлиге занимает восьмое место, заработав 15 очков.

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