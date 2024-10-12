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«Зенит» разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги

«Зенит» разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги
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Закончился матч 22-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Любовь Тарбеева. Матч закончился победой хозяев со счётом 5:0.

Россия - Суперлига (ж) . 22-й тур
12 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Гживиньска – 30'     2:0 Пантюхина – 36'     3:0 Чинчилья – 47'     4:0 Пантюхина – 58'     5:0 Ишмухаметова – 80'    

На 30-й минуте забила полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска. На 36-й минуте отличилась футболистка «Зенита» Екатерина Пантюхина. На 47-й минуте довела счёт до разгромного нападающая «Зенита» Присцила Чинчилья. На 58-й минуте Пантюхина оформила дубль. На 80-й минуте забила полузащитница «Зенита» Дарина Ишмухаметова.

После этой победы «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Енисей» находится на девятом месте, имея в своё активе 18 очков после 21 матча.

Турнирная таблица женской Суперлиги
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