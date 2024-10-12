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Губернатор Воронежской области высказался о международном товарищеском матче «Факела»

Губернатор Воронежской области высказался о международном товарищеском матче «Факела»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал результат товарищеского матча между «Факелом» и «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси, который закончился поражением российской команды со счётом 1:3.

«Вместе с делегацией Республики Беларусь во главе с Послом Александром Рогожником посетил товарищеский матч футбольных команд «Факел» и «Торпедо-БелАЗ» из города Жодино.

Благодарю воронежцев за добрую встречу белорусской команды. Около восьми тысяч болельщиков пришли на трибуны. Такие мероприятия сближают людей, усиливают дружбу и взаимопонимание.

Матч получился по-настоящему товарищеским. Со стороны нашей команды — даже слишком. А белорусская команда показала, что является достойным соперником.

Теперь точно можно сказать, что воронежский стадион «Факел», построенный белорусскими коллегами, стал символом дружбы и сотрудничества между нашими странами», — написал Гусев в телеграм-канале.

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